Unesp recebe pedidos de desconto na taxa de inscrição para o vestibular na 2ª

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) recebe a partir de segunda-feira, dia 26, os pedidos de desconto de 50% na taxa de inscrição para o vestibular do meio do ano. Terão direito ao desconto os candidatos com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou que estão desempregados e ainda estudam (no ensino médio ou equivalente, em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação). Para eles, a taxa será de R$ 55.

Os inscritos que se encaixam nessas condições precisam preencher, imprimir e assinar o requerimento, disponível até as 16h do dia 29 de abril no

Documento site da Fundação Vunesp. Até o dia seguinte, deverão enviar a documentação aos organizadores do processo seletivo. Mais informações aqui PDF

A Unesp vai oferecer 550 vagas nos seguintes cursos: Administração (Jaboticabal), Agronomia (Ilha Solteira e Registro), Geografia (Ourinhos), Zootecnia (Dracena e Ilha Solteira) e as engenharias Ambiental (Sorocaba), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

No vestibular para ingresso no segundo semestre, a Fundação Vunesp vai dividir o processo seletivo em duas fases, assim como fez no vestibular 2010. Outra mudança é a saída dos cursos de Administração de Tupã, oferecidos nos períodos diurno e noturno, com 40 vagas por período. Essas carreiras voltam a ser oferecidas no vestibular 2011.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Unesp vai utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009 para composição da nota final dos candidatos habilitados para a segunda fase.

A prova de Conhecimentos Gerais (primeira fase) está marcada para o dia 13 de junho, com 90 questões de múltipla escolha. O resultado dessa etapa será divulgado em 25 de junho. As provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 4 e 5 de julho, com questões dissertativas e redação. O resultado final deve sair em 21 de julho, cinco dias antes das matrículas dos convocados.