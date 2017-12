Unesp recebe mais de 100 mil inscrições para o vestibular pela primeira vez

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) totalizou 101.014 candidatos para o Vestibular 2015, o maior índice da história do exame, realizado desde 1980 pela Fundação Vunesp. A oferta na seleção é de 7.260 vagas em 174 opções de cursos, distribuídas em unidades localizadas em 23 cidades. A divulgação dos inscritos por curso está prevista para o início da próxima semana.

As cidades para as quais há oferta de carreiras neste vestibular são Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).

As provas da Unesp são realizadas em duas fases. A primeira etapa será realizada no dia 16 de novembro, em 31 cidades paulistas (além das 23 onde há cursos, os exames acontecerão em Americana, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba) e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS) e Uberlândia (MG). A segunda fase será aplicada nas mesmas cidades, nos dias 14 e 15 de dezembro.

No Vestibular 2015, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 25% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Isso deve ampliar a proporção destes alunos nos cursos da Unesp. No Vestibular 2014, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 40,7%