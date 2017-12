Último dia de inscrições na Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) recebe até esta sexta-feira, 2 de outubro, as inscrições para o vestibular da instituição. Os interessados deverão acessar o site www.vunesp.com.br e preencher a ficha. A taxa é de R$ 110,00. Os alunos de último ano de ensino médio da rede pública da Secretaria da Educação de São Paulo pagarão R$ 27,50.

São 6.394 vagas em 153 opções de cursos em 18 cidades.

Provas

No dia 8 de novembro haverá a primeira fase, com 90 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais, sendo 30 de cada área: linguagens, códigos e suas tecnologias (elementos de língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte); ciências da natureza, matemática e suas tecnologias (elementos de biologia, física, química e matemática); ciências humanas e suas tecnologias (elementos de história, geografia e filosofia).

A segunda fase será em 20 e 21 de dezembro. No primeiro dia, a avaliação será composta de 12 questões discursivas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias e 12, também discursivas, de ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, os candidatos farão a prova com 12 questões discursivas de linguagens e códigos e suas tecnologias e uma prova de redação. A duração de cada prova será de quatro horas e meia, tanto na primeira fase como em cada um dos dois dias da segunda.

Enem

Dependendo das definições do Inep sobre a prova do Enem e a divulgação das notas, o desempenho no exame poderá ser usado no vestibular da Unesp. A instituição se comprometeu a divulgar com antecedência as informações para os candidatos.