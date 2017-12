Unesp realiza provas da segunda fase hoje

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) aplica os exames da segunda fase do Vestibular 2010 neste domingo e nesta segunda-feira, com oferta de 6.394 vagas em 153 opções de cursos. Estão convocados 27.278 para a realização da seleção em 30 cidades. O fechamento dos portões está marcado para as 14 horas. A duração da prova é de quatro horas e meia.

Para identificação, é exigida a apresentação da cédula de identidade original e uma foto 3X4 recente. O material para utilização durante a prova é o segunite: lápis preto número dois, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, apontador e borracha. O candidato não poderá realizar a prova portando relógio, calculadora, telefone celular, radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar. Se levados à sala, deverão ser entregues ao fiscal, que os depositará em parte visível e os devolverá na saída do candidato. Boné, chapéu, lenço, gorro e óculos escuros não poderão ser usados durante a realização do exame.

No primeiro dia, a prova constará de 24 questões dissertativas, sendo 12 ciências da natureza e matemática e 12 de ciências humanas. No último dia, a prova será composta de 12 questões, também dissertativas, de linguagens e códigos, além de uma redação.

O resultado final será divulgado em 29 de janeiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Universidade Estadual Paulista está presente em 23 cidades do Estado de São Paulo com 32 faculdades e institutos, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento.

Mais informações:

Sites – www.unesp.br e www.vunesp.com.br