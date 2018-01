Unesp, PUC-SP e Insper fazem vestibular no domingo

Domingo, dia 13, é dia de vestibular em São Paulo. A Unesp, a PUC-SP e o Insper realizam seus processos seletivos para ingresso no segundo semestre. O Estadão.edu vai acompanhar os processos seletivos aqui, neste blog.

Confira abaixo as principais dicas e lembre-se de levar sua carteira de identidade original, lápis, apontador, borracha e caneta de tinta preta. Ah, e chegue com uma hora de antecedência.

Unesp

A prova da primeira fase começa às 14 horas e vai até as 18h30, nas cidades de Bauru, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba. Os locais podem ser consultados nos sites http://www.unesp.br/ e http://www.vunesp.com.br/.

O exame é composto por 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Ciências Humanas (história, geografia e filosofia), 30 de Ciências da Natureza e Matemática (física, química, biologia e matemática) e 30 de Linguagens e Códigos (língua portuguesa, literatura, arte, educação física e língua inglesa).

A Unesp oferece 550 vagas nos seguintes cursos e unidades: Administração (Jaboticabal), Agronomia (Ilha Solteira e Registro), Geografia (Ourinhos), Zootecnia (Dracena e Ilha Solteira) e as engenharias Ambiental (Sorocaba), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

A universidade recebeu 9.029 inscrições. O gabarito e o caderno de questões devem ser divulgados logo após o exame, no site da instituição.

O resultado da primeira fase e a convocação para a segunda etapa, marcada para os dias 4 e 5 de julho, estão previstos para sair no dia 25 de junho.

PUC-SP

A prova começa às 8h30 e vai até as 13h30 e os locais de aplicação podem ser consultados no site do vestibular da PUC-SP – http://www.vestibular.pucsp.br/.

O curso mais concorrido é Direito, no turno matutino, no câmpus Perdizes (zona oeste), com 29,13 candidatos/vaga.

Insper

A prova começa às 13 horas e vai até as 18 horas, no câmpus Vergueiro da Universidade Paulista (Unip) – Rua Vergueiro, .211, Paraíso.

O exame tem questões de análise verbal em língua portuguesa (26 questões), análise quantitativa e logística (34 questões) e redação.

O instituto oferece 150 vagas em Administração (são 993 inscritos) e 75 em Economia (são 361 inscritos).

O gabarito estará disponível no site do vestibular do Insper – www.insper.edu.br/vestibular – no dia 17 de junho e a relação dos candidatos aprovados em 1ª chamada sai no dia 1º de julho.