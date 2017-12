Unesp oferece reopção para Administração, Geografia e Zootecnia

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com 57 vagas remanescentes do Vestibular Meio de Ano. Os candidatos classificados no exame, mas que não tenham sido convocados para matrícula, poderão declarar, de 26 de agosto a 3 de setembro, no site da Fundação Vunesp, interesse pela reopção para Administração (2 vagas em Jaboticabal), Geografia (42 em Ourinhos) e Zootecnia (11 em Dracena e 2 em Ilha Solteira).

O resultado da reopção será divulgado em 8 de setembro no site da Unesp e no da Vunesp, em ordem decrescente da nota final obtida no exame. As unidades utilizarão esta classificação para realizar as convocações e preencher as vagas disponíveis.