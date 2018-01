Unesp muda locais de aplicação de provas do vestibular de inverno

Os 2.851 candidatos convocados para a segunda fase do vestibular do meio de ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp) devem conferir novamente o local de aplicação das provas, porque alguns locais não serão os mesmos da primeira etapa.

Os exames estão marcados para os dias 4 e 5 de julho. O local de aplicação pode ser consultado no site da Fundação Vunesp.

A aplicação ocorrerá nas cidades de Bauru, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

Consulta dos convocados para a segunda fase

Consulta do desempenho na primeira fase

As provas do dia 4 serão compostas por 12 questões de Ciências Humanas (História, Geografia e Filosofia) e 12 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Química e Matemática).

No dia 5, será aplicado um exame com 12 questões de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Literatura, Arte e Educação Física), além de uma redação.

Todas as questões e a redação serão em gênero dissertativo. A duração dos exames é de quatro horas e meia.

Cada questão da segunda fase valerá dois pontos, no máximo, e a redação será avaliada na escala de zero a 28 pontos. A nota final do vestibular será a média da pontuação das duas fases.

Neste processo seletivo, a Unesp oferece 550 vagas em 13 cursos. O exame da primeira fase foi aplicado para 9.029 candidatos.