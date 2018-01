Unesp Marília recebe Simpósio de Educação e Filosofia

O Simpósio Internacional em Educação e Filosofia (SIEF) é um evento científico que acontece na UNESP no Campus de Marília, entre os dias 7 e 9 de junho. Organizado pelo Grupo de Estudos e de Pesquisa em Educação e Filosofia GEPEF, pelo Departamento de Administração e Supervisão Escolar, pelo Departamento de Didática e pelo Programa de Pós-graduação em Educação, com o apoio do Escritório de Pesquisa e da Seção de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (SAEPE) da Faculdade de Filosofia e Ciências, o evento tem como objetivo discutir as principais e mais contemporâneas questões da área.

O SIEF foi criado com a finalidade de contribuir para a reflexão sobre as possíveis interfaces entre os campos da Educação e da Filosofia e também de divulgar os resultados das pesquisas em Filosofia da Educação e a respeito do ensino de Filosofia em si. O evento também buscará promover uma auto-reflexão sobre da produção acadêmica nessas subáreas e a troca de experiência entre os seus pesquisadores, visando propor desafios conjuntos e iniciativas interinstitucionais nesse campo. Visite o site do evento para inscrições.