Unesp libera lista de aprovados

A Unesp divulgou a lista de aprovados no vestibular do meio ano. Ao todo, são 550 convocados para os 13 cursos que abriram processo seletivo de inverno – além de 1.240 candidatos já incluídos na lista de espera.

Para acessar a relação, clique aqui.

A matrícula dos convocados deve ser realizada no dia 26 de julho, das 9 às 18 horas, na unidade onde funciona o curso escolhido pelo candidato. No mesmo dia, começa a etapa de declaração de interesse por vaga para os relacionados na lista de espera, feita pela internet, no site da Vunesp – até as 18 horas do dia 27 deste mês. Para estes candidatos, o resultado de eventuais vagas remanescentes será divulgado no dia 28.

Os documentos necessários para realização de matrícula são:

– certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente

– histórico escolar do curso do ensino médio

– certidão de nascimento ou casamento

– cédula de identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)

– título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou protocolo de solicitação

– certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para maiores de 18 anos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Deverão ser levadas duas cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas do original para cada um dos documentos. Também será necessária a apresentação de duas fotos recentes 3X4.