Unesp divulga os convocados da lista de espera

Os candidatos do Vestibular meio de Ano da Unesp já podem verificar a relação dos 407 nomes da lista de espera convocados para matrícula. A consulta pode ser feita pelos aqui e por aqui.

A matrícula será realizada na sexta-feira, dia 30, das 9 às 18 horas, na unidade onde é oferecido o curso para o qual o candidato se inscreveu.

Os documentos necessários para realização de matrícula são:

– Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

– Histórico escolar do curso do ensino médio;

– Certidão de nascimento ou casamento;

– Cédula de identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

– Título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou protocolo de solicitação;

– Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para maiores de 18 anos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Deverão ser levadas duas cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas do original para cada um dos documentos. Também será necessária a apresentação de duas fotos recentes 3X4.