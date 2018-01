Unesp lança videogame sobre física das partículas subatômicas

Num planeta distante, para sobreviver é necessário criar artificialmente núcleos atômicos e identificar partículas como nêutrons e prótons.

Com esse ponto de partida, será lançado na próxima segunda-feira (10) um videogame elaborado por um grupo de físicos que trabalha no câmpus da Unesp da Barra Funda.

Chamado de Sprace Game, o jogo educativo que o Centro Regional de Análise de São Paulo (Sprace – em inglês) criou tem como objetivo aproximar os estudantes do ensino médio, em especial, das novas descobertas da física de partículas, que não é ensinada de modo sistemático nas escolas.

“As informações que os estudantes recebem sobre a estrutura da matéria na escola estão defasadas em quase um século”, afirma Sergio Novaes, coordenador do projeto SPRACE, que analisa, de São Paulo, a experiência feita no laboratório Cern, na Suíça, em que dois feixes de prótons colidem um contra o outro gerando outras milhares de partículas subatômicas.

Desenvolvido no Brasil na linguagem Java, o Sprace Game pode ser jogado em qualquer computador com sistema operacional Windows, Linux ou do Mac e pode ser acessado gratuitamente aqui. O videogame teve patrocínio do Sprace e apoio Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Correção: diferentemente do que foi publicado, o lançamento será no dia 10 (segunda-feira)