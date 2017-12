Unesp e Univesp com inscrições abertas para curso de pedagogia

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), em convênio com a Universidade Virtual de São Paulo (Univesp), receberá até o dia 6/11 as inscrições para o curso semipresencial de Pedagogia. Serão 1.350 vagas em 21 polos por todo o Estado.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). A prova acontece em 6 de dezembro e as aulas começam em março de 2010.

O curso terá 40 meses de duração, com 40% de atividades presenciais nos polos e 60% de atividades online. As aulas presenciais acontecerão às segundas e quintas-feiras nos polos em câmpus da Unesp em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

O curso de pedagogia da Unesp se destina à formação de professores em exercício no Estado de São Paulo para a educação infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental e para a gestão de unidades escolares.

