Unesp inaugura museu digital sobre arte e história de São Luiz do Paraitinga

A Unesp vai inaugurar o Museu de História e Arte Regional de São Luiz do Paraitinga (MHAR), em formato digital, na sexta-feira, 5. O evento será realizado no Centro de Reconstrução Sustentável (Ceresta), às 19h.

O museu tem o objetivo de preservar e democratizar a memória local e um dos resultados do Programa Unesp para o Desenvolvimento Sustentável de São Luiz do Paraitinga, município paulista que perdeu grande parte de seu patrimônio histórico ao ser devastado por uma enchente, no início de 2010.

O MHAR tem fotos, vídeos, projetos e artigos, além de materiais de pesquisa desenvolvidos pela universidade em um trabalho que reúne onze frentes de trabalho integradas por professores de diversos câmpus, com a participação de alunos-bolsistas.

Desde janeiro de 2010, o projeto atua na recuperação estrutural, econômica e social da cidade e alia pesquisa, ensino e extensão nas áreas de Direito, Engenharia, Turismo, Arquitetura, Urbanismo, Psicologia e Administração Pública.

Clique aqui para conhecer o museu.