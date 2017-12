Unesp encerra nesta sexta as inscrições para o vestibular do meio do ano

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerra nesta sexta-feira, 28, às 16 horas, as inscrições para o vestibular do meio do ano. O processo seletivo oferece 360 vagas em nove cursos na instituição e a prova da primeira fase será aplicada no dia 14 de maio.

As graduações com vagas abertas pela Unesp no meio do ano são as Engenharias Agronômica (Ilha Solteira e Registro), Ambiental (Sorocaba), Aeronáutica (São João da Boa Vista), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

Na primeira etapa, os candidatos devem resolver 90 questões de múltipla escolha. A aplicação do teste ocorrerá nas cidades de Bauru, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever por meio do site https://www.vunesp.com.br/. É necessário o pagamento de uma taxa de R$ 170 por meio de boleto, em qualquer agência bancária ou pela internet.