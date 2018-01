Unesp e Unicamp recebem pedidos de isenção de taxa do vestibular

A Unesp recebe até esta quinta-feira, 28, pedidos de redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibular do meio do ano. O prazo para pedidos de isenção da taxa termina dia 1º de maio.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp. Na página, é possível encontrar as informações sobre a documentação necessária para os dois procedimentos. O valor integral da taxa é R$ 110.

A universidade vai oferecer 530 isenções nesta edição do vestibular. Entre as careiras oferecidas, estão Agronomia, Geografia, Zootecnia e diversas modalidades de Engenharia. Mais informações pelo telefone (11) 3874-6300.

Unicamp

Também está aberto o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no vestibular 2012 da Unicamp. Os pedidos devem ser feitos até o dia 31 de maio, no

Documento site da Comvest. Para finalizar o processo de inscrição, o candidato deve enviar a documentação necessária (descrita no edital PDF

), pelo correio, até o dia 31 de maio.

As isenções da taxa de inscrição do vestibular da Unicamp são oferecidas em três modalidades:

1) para candidatos provenientes de família de baixa renda (renda líquida máxima de R$ 600,00 por morador do domicílio);

2) funcionários da Unicamp/Funcamp;

3) para aqueles que se candidatarem aos cursos de licenciatura em período noturno (Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia)

A lista dos estudantes beneficiados pela isenção será divulgada dia 17 de agosto. Mais informações pelos telefones (19) 3521-7932 e (19) 3521-7665.