Unesp e Unicamp aceitam pedidos de desconto em taxa de inscrição para vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) recebe a partir desta segunda-feira, dia 26, os pedidos de redução de 50% na taxa de inscrição para o vestibular do meio do ano. Terão direito ao desconto os candidatos com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou que estão desempregados e ainda estudam (no ensino médio ou equivalente, em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação). Para eles, a taxa será de R$ 55.

Os inscritos que se encaixam nessas condições precisam preencher, imprimir e assinar o requerimento, disponível até as 16h de quinta-feira, 29 de abril, no site da Fundação Vunesp. Até o dia seguinte, deverão enviar a documentação aos organizadores do processo seletivo.

A Unesp vai oferecer 550 vagas nos seguintes cursos e unidades: Administração (Jaboticabal), Agronomia (Ilha Solteira e Registro), Geografia (Ourinhos), Zootecnia (Dracena e Ilha Solteira) e as engenharias Ambiental (Sorocaba), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também disponibiliza até o dia 28 de maio o formulário para pedir isenção da taxa de inscrição para o vestibular 2011. As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

Para finalizar o processo, o candidato deve enviar a documentação necessária descrita no

Documento edital PDF

para a Comvest, pelo correio, até o dia 31 de maio.

As isenções são oferecidas em três modalidades: 1- para candidatos provenientes de família de baixa renda (renda líquida máxima de R$ 550,00 por morador do domicílio); 2- funcionários da Unicamp/Funcamp; e 3- para aqueles que se candidatarem aos cursos de Licenciatura em período noturno (Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia).

Os pré-requisitos para todas as modalidades são: ter cursado da 5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano do ensino fundamental (antigo 1º grau) e ter cursado o ensino médio (antigo 2º grau) integralmente em escolas da rede pública, ser residente e domiciliado no Estado de São Paulo e já ter concluído ou concluir em 2010 o ensino médio. A Comvest oferece 6.640 isenções na modalidade 1; 100 na modalidade 2 e um número ilimitado de isenções na modalidade 3.