Unesp e UFPR já têm as notas do Enem

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) comunicaram que já receberam do Ministério da Educação (MEC) o desempenho dos candidatos inscritos em seus processos seletivos e que optaram pelo uso do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na nota final.

Os demais candidatos que usarão a nota do Enem para ingressar em universidades federais que adotaram o exame como processo único de seleção deverão esperar até o dia 5 de fevereiro. Esta é a data limite com a qual o MEC trabalha para a divulgação dos resultados.

Com as informações do desempenho dos inscritos no Enem, a Secretaria de Ensino Superior (Sesu) poderá colocar no ar o sistema único de seleção das vagas.

Leia mais:

Unesp já tem as notas do Enem

Sistema único de seleção entrará no ar com notas do Enem