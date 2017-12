A Unesp e a Petrobras inauguraram, nesta terça-feira, no câmpus de Rio Claro, o edifício do Unespetro (Centro de Geociências Aplicadas ao Petróleo), que atuará na formação de especialistas e no desenvolvimento de pesquisas, com ênfase em rochas carbonáticas, aquelas que formam a camada pré-sal e outros reservatórios petrolíferos brasileiros.

Leia mais no Portal Unesp