Medicina, Direito e Arquitetura são cursos mais concorridos na Unesp

A Universidade Estadual Paulista, Unesp, divulgou hoje a relação candidato/vaga no próximo exame vestibular.

Os cursos mais disputados são Medicina, em Botucatu, com 129,2 candidatos por vaga. Em segundo lugar vem Direito diurno, em Franca, com 55,5 por vaga, seguido por Arquitetura e Urbanismo, em Bauru, com 36,7 por vaga. Os três cursos somados totalizam 16.051 candidatos, o que representa 21% do total de inscritos.

A Unesp registrou neste ano uma procura ligeiramente maior de estudantes em busca de vagas na graduação. O vestibular de 2010 tem 76.452 contra 75.003 do ano passado.

A prova da Unesp será aplicada em 30 cidades do Estado de São Paulo no dia 8 de novembro.