A Unesp acabou de divulgar a prova de linguagens e códigos aplicada nesta segunda-feira, segundo dia da 2ª fase de seu vestibular. Clique no link para baixar o arquivo em PDF.

– Documento Prova de linguagens e códigos da Unesp PDF

Além das 12 questões, os candidatos precisam escrever uma redação no gênero dissertativo com o tema “Grafite: entre o vandalismo e a arte”. A prova começou às 14h e vai até as 18h30.