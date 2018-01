A Vunesp, fundação que organiza o vestibular da Unesp, divulgou nesta quinta-feira a relação de prédios onde serão aplicadas as provas da primeira fase do exame. A consulta por nome de candidato pode ser feita no site da Vunesp.

