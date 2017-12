Unesp divulga locais de prova e alteração de dados para o exame

A fundação Vunesp, que organiza o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) colocou no ar hoje o link em que é possível alterar dados cadastrais e consultar locais de prova.

O candidato deve acessar o site da Vunesp e entrar no link “Atualização de dados cadastrais”, inserir o nome do inscrito e dar prosseguimento às instruções.

Com a indicação do local de realização de prova, serão apresentados os dados cadastrais do candidato. Se houver dado incorreto, o candidato deverá corrigi-lo até 10 de novembro, por meio deste site.

A prova da Unesp será aplicada no dia 8 de novembro, às 14 horas, em 30 cidades do Estado de São Paulo, com duração de quatro horas e meia. O total de inscritos é de 76.452.