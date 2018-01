Unesp divulga aprovados da lista de espera

A Unesp convoca para matrícula 2.393 candidatos da lista de espera. A matrícula deverá ser realizada no dia 19, das 9 às 18 horas, na seção de graduação da unidade onde funciona o curso para o qual se inscreveram.

Confira

Documento aqui PDF

a relação.

Serão exigidas duas fotos recentes 3X4 e duas cópias autenticadas em cartório ou duas cópias acompanhadas dos originais de cada um dos seguintes documentos:

– certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

– histórico escolar completo do curso de ensino médio ou equivalente;

– certidão de nascimento ou casamento;

– cédula de identidade, Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou protocolo atualizado do RNE;

– título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos;

– Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou protocolo de solicitação e certificado que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.