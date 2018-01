Unesp divulga lista de aprovados para segunda fase do vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular que garantirá uma vaga na instituição em 2015. As provas serão nos dias 14 e 15 deste mês. A primeira fase da Unesp, feita em novembro, contou com mais de 100 mil inscritos e foi a maior edição da história da prova, realizada desde 1980 pela Fundação Vunesp.

Os estudantes disputaram 7.260 vagas, uma concorrência de 13,9 candidatos por vaga. O curso com mais inscritos é o de Medicina, em Botucatu, com 20.013 candidatos para 90 vagas, o que indica 222,4 por vaga, um recorde de concorrência do exame.As carreiras mais concorridas, além de Medicina, são Direito – matutino, em Franca (66,4 candidatos por vaga); Arquitetura e Urbanismo, em Bauru (53,4); Engenharia Química, em Araraquara (47,9) e Engenharia Civil, em Bauru (44,1).

No total, há 174 opções de cursos em 23 cidades: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.045), Botucatu (600), Dracena (40), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (40), Rio Claro (490), Rosana (80), São João da Boa Vista (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80) e Tupã (120).

