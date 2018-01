A Universidade Estadual Paulista (Unesp) definiu as datas de provas e divulgação de resultado de seu exame para ingresso em 2011. Pelo calendário conjunto, do qual participam também USP, Unicamp, Unifesp, UFSCar, ITA, PUC-SP e PUC-Campinas, as provas da Unesp serão realizadas nos dias 14 de novembro (primeira fase) e 19 e 20 de dezembro (segunda fase).

O resultado final do exame será divulgado no dia 3 de fevereiro de 2011 no site da universidade.