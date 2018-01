Unesp divulga classificados na reopção

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou hoje a relação de classificação dos candidatos cadastrados na reopção para cursos com vagas remanescentes do Vestibular 2010.

Os classificados (veja a lista no site www.vunesp.com.br) poderão entrar em contato com a seção de graduação da unidade onde funciona o curso.

As inscrições para a reopção foram realizadas de 31 de março a 9 de abril, por meio do site, e as carreiras disponíveis são Biblioteconomia (4 vagas em Marília), Ciências Sociais (3 em Marília), Engenharia de Produção Mecânica (2 em Guaratinguetá), História (3 em Assis), Letras (12 em Assis), Matemática (13 em Presidente Prudente) e Pedagogia (5 em Marília).