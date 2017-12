Unesp divulga cadernos da 1.ª prova da fase final do vestibular de inverno

A Fundação Vunesp divulgou na manhã deste domingo, 14, o caderno de provas do primeiro dia da fase final do vestibular de meio de ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O exame, com questões de

, foi realizado nesse sábado, 13.

Neste domingo, os candidatos respondem a perguntas de Linguagens e Códigos, além de fazer uma redação. No primeiro dia de provas, de acordo com a Fundação Vunesp, o índice de abstenção foi de 17,1%, entre 10.969 candidatos.

A Unesp oferece 360 vagas nas unidades de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Registro e Sorocaba, nos seguintes cursos: Agronomia, Zootecnia e as Engenharias Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica e Mecânica. A lista de aprovados será divulgada em 16 de julho, no portal da Vunesp.

