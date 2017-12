Unesp divulga caderno com questões

A Unesp acabou de divulgar o caderno com as questões do segundo dia da 2ª fase do vestibular do meio do ano. Os 2.851 convocados para essa etapa disputam 550 vagas em 13 opções de cursos.

Na prova de linguagens e códigos, com 12 questões dissertativas, havia muitas questões sobre o livro “O Ateneu”, de Raul Pompeia.

A redação pedia que os estudantes para que, a partir de um texto que descrevia uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) feita com internautas brasileiros, falassem sobre Os Valores Morais e Sua Importância na Sociedade.

Nesta tarde, o índice de abstenção foi de 9,9%, um pouco maior do que ontem, quando 8,7% faltaram. A divulgação do resultado do vestibular do meio do ano da Unesp será no dia 21 de julho.

