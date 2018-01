Unesp divulga aprovados para a 2ª etapa

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta quarta-feira

Documento os nomes dos 4.162 candidatos que farão a segunda fase PDF

do Vestibular Meio de Ano 2011. No exame mais concorrido da história da instituição, com 24,3 candidatos por vaga, são oferecidas 510 vagas para as unidades de Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Ourinhos, Registro e Sorocaba.

A prova de Conhecimentos Específicos e Redação (segunda fase) está marcada para os dias 3 e 4 de julho. No primeiro dia, os candidatos responderão a 24 questões de ciências humanas e de ciências da natureza e matemática. No segundo e último dia, a avaliação consistirá em 12 questões de linguagens e códigos e uma redação.

Todas as questões são dissertativas, e a duração de cada dia de prova será de quatro horas e meia. Além das cidades onde há oferta de vagas, os exames também serão realizados em Campinas, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo. O resultado final será divulgado em 20 de julho no site da Unesp.

Veja a lista dos aprovados para a 2ª etapa em http://vestibular.unesp.br/pdf/convocados_fase2.pdf >.