Unesp divulga aprovados na 1ª fase do vestibular

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) acaba de divulgar em seu site o resultado da primeira fase do Vestibular 2011, aplicada em 14 de novembro, e a consulta de local de prova da segunda fase, esta para os 31.599 convocados.

As provas comuns da segunda fase serão realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro, das 14h às 18h30, com 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo. Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design e Educação Artística, de Bauru, e todos os cursos da capital, são aplicadas ainda provas de habilidades, nos dias 12 a 15 de dezembro.

São oferecidas 6.484 vagas para as 155 opções de cursos disponíveis no Vestibular e distribuídos em 28 unidades localizadas em 19 cidades de todas as regiões paulistas (Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro, Rosana, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente e Tupã).

O resultado final será divulgado em 3 de fevereiro, também neste site.