Unesp deve manter Enem e mudar data de prova de habilidades

A Unesp deve manter o uso da nota do Enem para compor o desempenho do candidato no vestibular da instituição. De acordo com a pró-reitora de graduação Sheila Zambello de Pinho, a Unesp tem uma “margem de manobra” maior do que as outras universidades e poderá esperar pelos prazos do Ministério da Educação. “A última alternativa da Unesp será desistir do Enem”, explica Sheila.

Para isso, a Estadual Paulista pretende mudar as datas das provas de habilidades, marcadas para 6 de dezembro, que coincide com o segundo dia de provas do exame. “A Universidade está empenhada em colaborar, da melhor maneira possível, para a realização do Enem”, ressalta a pró-reitora. A Vunesp informará nos próximos dias a alteração da data da prova.

A primeira e a segunda fase permanecem conforme cronograma inicial: em 8 de novembro e em 20 e 21 de dezembro.

Unesp e Enem

O desempenho de cada candidato no Enem deverá compor sua média final no Vestibular Unesp, que deverá ser calculada com a soma das notas de todas as provas. O peso do exame nacional é 10%, exceto para as carreiras que exigem prova de habilidades (Arte-Teatro, Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Design, Educação Artística, Educação Musical e Música), que é 6,66%.

