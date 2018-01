Unifesp cria disque-trote para inibir abusos

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) criou um serviço de Disque-Trote para coibir eventuais abusos na Semana de Recepção aos Calouros, que ocorrerá entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março nos campus de São Paulo, São José dos Campos, Guarulhos e Diadema e entre os dias 7 e 11 de março nos campus Baixada Santista e Osasco.

Pelo telefone (11) 5576-4244, ramal 207, as pessoas poderão comunicar qualquer tipo de ocorrência durante a recepção dos 2.613 alunos ingressantes no Vestibular 2011.

Também serão desenvolvidos os projetos Quero Rep e Calouro Sem-Teto, que visam o acolhimento de alunos ingressantes pelos veteranos no período de adaptação na instituição. O objetivo é encaminhá-los para repúblicas e moradias de acordo com os interesses e necessidades dos calouros.

Serão realizadas palestras de apresentação da estrutura de cada campus e da instituição em geral, visitas monitoradas às unidades universitárias e palestras temáticas relacionadas aos diversos cursos e respectivos mercados de trabalho.

No Campus São Paulo, o destaque é o Trote Inclusivo, no qual os alunos vivenciarão situações de pessoas portadoras de necessidades especiais. Posteriormente, serão realizadas palestras sobre o tema e visitas monitoradas a instituições assistenciais. Também haverá ações de doação de sangue, cadastro para doação de medula óssea, arrecadação de material didático e de leite em pó para entidades beneficentes e para o Centro de Atendimento da Disciplina de Infectologia Pediátrico da Unifesp, que atende crianças sob risco ou infectadas pelo HIV.

Em Diadema, haverá arrecadação de alimentos, livros de Ensino Médio e de cursos Pré-Vestibular, que serão doados. Também estão sendo programadas ações para o Trote Ambiental, que prevê visitas dos calouros a locais como Jardim Botânico e Zoológico.

Na Baixada Santista, além do Trote Solidário com arrecadação de alimentos, serão realizadas gincanas de integração, oficinas temáticas, dinâmicas de grupo, apresentação de espetáculos culturais, filmes e sarau. Está programada ainda a realização do festival de talentos “Unifesta”, com apresentações dos próprios alunos do campus.

O campus São José dos Campos realizará exposição fotográfica “Uma bicicleta, uma lata e muitas imagens” e a palestra “A Aventura de Pedalar – Planejamento, Motivação e Realização”, com Walter Magalhães, diretor do Clube do Cicloturismo do Brasil. Também ocorrerá aula magna com o professor Dr. Michal Gartenkrault, presidente do Conselho Gestor do Parque Tecnológico de São José dos Campos.

Os calouros do campus Guarulhos serão recepcionados com o Concerto de Abertura, a ser realizado no dia 28 de fevereiro, às 20h, no Teatro do campus, com apoio da Secretaria da Cultura do município. Com a colaboração da Atlética, serão realizadas ações de trotes pacíficos, trote-cidadão, festa de confraternização e arrecadação de alimentos para as vítimas das enchentes, além de diversas atividades culturais. Com a colaboração dos Centros Acadêmicos os alunos participarão de debates e programação cultural específica.