Unesp convoca 2.851 candidatos para a segunda fase do vestibular

A Unesp divulgou nesta quinta-feira a relação de 2.851 candidatos selecionados para as provas da segunda fase do vestibular do meio do ano, marcadas para os dias 4 e 5 de julho.

Consulta dos convocados para a segunda fase



Consulta do desempenho na primeira fase

Os exames serão aplicados nas cidades de Bauru, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

As provas do dia 4 serão compostas por 12 questões de Ciências Humanas (História, Geografia e Filosofia) e 12 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Química e Matemática).

No dia 5, será aplicado um exame com 12 questões de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Literatura, Arte e Educação Física), além de uma redação.

Todas as questões e a redação serão em gênero dissertativo. A duração dos exames é de quatro horas e meia.

Cada questão da segunda fase valerá dois pontos, no máximo, e a redação será avaliada na escala de zero a 28 pontos. A nota final do vestibular será a média da pontuação das duas fases.

Neste processo seletivo, a Unesp oferece 550 vagas em 13 cursos. O exame da primeira fase foi aplicado para 9.029 candidatos.