Unesp começa a receber requerimentos para isenções

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) receberá a partir de segunda-feira, 2, os requerimentos para as isenções para o exame de 2014. Também será possível fazer a solicitação de redução de 50% do valor da taxa de R$ 130.

Podem pedir isenção vestibulandos com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 1.017,00 por pessoa. O pedido deve ser feito na página www.vunesp.com.br. Os candidatos devem imprimir, até dia 9 de setembro, o requerimento de solicitação e enviá-lo junto com os documentos comprobatórios pedidos em edital por Sedex ou outra modalidade de correspondência com aviso de recebimento, até o dia 10 de setembro. Os pedidos deferidos já significarão a efetivação da inscrição do solicitante.

De acordo com a Unesp, os candidatos também podem fazer o pedido de redução de 50%. O prazo é semelhante ao do pedido de isenção.

A universidade também oferece redução de 75% aos cerca de 500 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual de São Paulo. O período para cadastramento destes candidatos é o mesmo da inscrição dos pagantes de taxa integral, de 16 de setembro a 15 de outubro.

A Unesp oferece um total de 7.259 vagas em 23 cidades para o Vestibular 2014. As provas da primeira fase serão realizadas no dia 17 de novembro, em 32 cidades paulistas e ainda em Brasília (DF), Dourados (MS), Três Lagoas (MS) e Uberlândia (MG).