Unesp começa 2ª fase neste domingo

Serão aplicadas no domingo e na segunda-feira as provas comuns da segunda fase do Vestibular 2012 da Unesp. O exame será realizado das 14h às 18h30.

Os 38.765 convocados para as provas deverão comparecer ao local de exame com uma hora de antecedência, portando cédula de identidade original, lápis preto nº 2, apontador, borracha, caneta esferográfica com tinta azul ou preta e régua transparente. A consulta ao local de prova pode ser feita neste link.

Durante as provas, não será permitida a utilização de equipamentos eletrônicos, bem como protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol. Para fins de identificação, não serão aceitos boletim de ocorrência, protocolo ou cópia de documento, ainda que autenticada.

Os candidatos aos cursos da capital e aos cursos de Design, Educação Artística e Arquitetura e Urbanismo de Bauru, já realizaram as provas de habilidades entre os dias 11 a 16 de dezembro, e também farão o exame comum da segunda fase.

(com assesoria da Vunesp)