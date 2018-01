Unesp adotará Enem no vestibular

Por Elida Oliveira

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) decidiu adotar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como parte da nota dos candidatos no vestibular deste ano.

A decisão foi divulgada hoje após o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, se comprometer a divulgar os resultados até 20 de janeiro de 2010, o que daria tempo hábil para a instituição computar as notas e acrescentá-la ao resultado final dos candidatos.

O Enem representa 10% da nota final do Vestibular Unesp para os candidatos cujo desempenho no exame seja superior ao registrado na prova de Conhecimentos Gerais, a primeira fase do Vestibular Unesp, aplicada em 8 de novembro. No ano passado, mais de 90% dos candidatos utilizaram a nota do Enem para composição da nota final.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Candidatos a uma vaga na Unesp entrevistados pelo Estadão.edu no dia da prova da primeira fase comentaram que já desistiram de prestar o Enem e pediram ressarcimento da inscrição. “Eu faria o exame, já estava inscrita, mas com o adiamento e a indecisão da Unesp, eu pedi ressarcimento. A data do novo exame vai coincidir com outros compromissos meus e eu prefiro não esperar (a decisão)”, comentou Natasha Natale, 17 anos, candidata a uma vaga no curso de Rádio e Tv. “Vou pedir ressarcimento. A USP não vai usar, a Unesp não sabe, não vou ficar esperando”, contou Lucas Marcos, 17 anos, candidato a uma vaga em Educação Física.

Outros candidatos mantiveram-se serenos e diziam que fariam o Enem de qualquer maneira. “Vou fazer para somar”, disse Fernando Diniz, 21 anos, candidato ao curso de Educação Musical. “Vou fazer porque penso também em tentar uma bolsa pelo Prouni”, falou João Gabriel Basílio Lima, 17 anos, candidato a Relações Públicas.

“O adiamento me atrapalhou. Muitas faculdades que vou prestar vestibular desistiram de adotar o Enem. Mas vou fazer mesmo assim”, disse Mayara Suzana dos Anjos da Silva, de 17 anos, aluna de Ciências da Informação.

“Se o Enem tiver o mesmo nível das provas de anos anteriores eu poderei ir bem e minha nota será mais alta”, apostou Daniel Marques, 17 anos, candidato a uma vaga em Jornalismo.

A segunda fase está marcada para 20 e 21 de dezembro. O resultado do processo será divulgado em 29 de janeiro de 2010.