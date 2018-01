Unesp abre inscrições para o vestibular de 2015

Inscrições para o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) começaram nesta segunda-feira, 15, e poderão ser feitas até o dia 10 de outubro. O cadastro é realizado pelo site www.vunesp.com.br

Serão oferecidas 7260 vagas. O valor da taxa de inscrição é R$ 140. Estudantes do último ano do ensino médio da rede estadual paulista e das Escolas Técnicas (Etecs) do Centro Paula Souza pagam R$ 35. Treineiros também terão desconto e pagarão R$ 70.

A primeira fase da prova será aplicada no dia 16 de novembro e a segunda, no dia 14 de dezembro.