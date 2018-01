Unesco promove em Brasília evento sobre uso das TICs na educação básica

A representação da Unesco no Brasil e o Ministério da Educação promovem, nos dias 27 e 28 de abril, uma conferência internacional para avaliar os impactos do uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na qualidade da educação na América Latina e no Caribe.

Durante o evento, que será realizado em Brasília (DF), especialistas no assunto vão discutir, entre outras questões, medidas de acesso, ferramentas, práticas institucionais, métodos para formação de professores e de avaliação de impactos das TICs. O objetivo é contribuir para a formulação de políticas públicas eficazes relacionadas ao uso dessas ferramentas na educação.

Antes de começar a conferência, no dia 26, a organização fará dois workshops. O primeiro terá como tema “Inclusão das TICs nas escolas”, coordenado por Alfredo Rojas, do Escritório Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (Orealc/Unesco Santiago). O segundo vai abordar os “Recursos Educacionais Abertos: a construção de um debate internacional sobre políticas públicas”, sob a responsabilidade de Carolina Rossini, da Universidade de Harvard, nos EUA.

Uma terceira oficina, também no dia 26, será voltada para jornalistas especializados na cobertura de educação. O debate estará centrado no papel da imprensa na promoção e avaliação das TICs na educação.

As inscrições para a conferência podem ser feitas no site do evento até o dia 23. As vagas são limitadas.

Os interessados em participar dos workshops devem enviar um e-mail para ticedu@unesco.org.br e tics.educacao@unesco.org.br.