A União Nacional dos Estudantes (UNE) divulgou nota, nesta terça-feira, informando que recebeu, até 12h, 812 reclamações de estudantes em relação ao Enem. A maior parte vem do Sudeste (54%), seguido por estudantes do Nordeste (19%). Da região Sul do país foram 17% do total, do Centro-Oeste 6% e do Norte 4% das ocorrências. Inversão de gabarito, falhas de impressão na prova amarela e tumultos durante a prova foram as principais queixas que a central recebeu.

