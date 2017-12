UnB tem abstenção de 22,1%

Mais de 18 mil estudantes participaram do vestibular da Universidade de Brasília (UnB) neste final de semana. Dos 23.660 inscritos, 5.233 candidatos faltaram à seleção, que significa uma abstenção de 22,1%.

O gabarito preliminar será divulgado nesta quarta-feira, dia 23 de dezembro. A divulgação da lista de aprovados está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2010.

No primeiro dia do exame, os estudantes responderam questões de Língua Estrangeira (Espanhol, Inglês ou Francês), Língua Portuguesa, Literatura, Geografia, História, Artes, Filosofia e Sociologia, além da redação em Língua Portuguesa. No domingo, foi a vez das provas de Biologia, Física, Matemática e Química.

Os candidatos concorrem a uma das 1.891 vagas oferecidas nos 89 cursos da UnB. Desse total, 382 são reservadas ao Sistema de Cotas para Negros.

Informações da Cespe, que organiza o vestibular.