UnB recebe pedidos de isenção a partir de segunda-feira

Os candidatos ao vestibular e ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília podem solicitar a partir de segunda-feira a isenção da taxa de inscrição dos exames. Os pedidos devem ser feitos pela internet pelos endereços www.cespe.unb.br/vestibular e www.cespe.unb.br/pas, até o dia 9 de julho.

Para solicitar a isenção, os vestibulandos devem comprovar que pertencem a família de baixa renda. Os candidatos ao vestibular devem ter concluído o ensino médio em escola pública ou particular com bolsa, e os candidatos ao PAS devem estar cursando o ensino médio em escola pública ou particular com bolsa.

O resultado do processo de isenção será divulgado dia 3 de agosto.