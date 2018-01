UnB divulga novas datas para o vestibular do meio do ano

A Universidade de Brasília (UnB) adiou a realização do vestibular do meio do ano. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 17 e 18 de julho, e não mais em meados de junho. As inscrições estão abertas até o domingo, 30, neste site. A taxa é de R$ 80.

As provas de habilidades específicas também ocorrem em novas datas: 3 e 5 de julho. A taxa é de R$ 20.

O horário e o local das provas dos exames para os inscritos no vestibular serão divulgados no dia 8 de julho, e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no dia 21. A previsão é de que a lista de aprovados em primeira saia no dia 25.

Devem participar do processo de certificação de habilidade específica os alunos que ingressarem em Artes Cênicas e Plásticas, Música e Desenho Industrial, além dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Educação Artística.

Os horários e locais das provas práticas serão divulgados provavelmente em 25 de junho e os resultados estão previstos para 21 de julho. As datas definitivas ainda serão anunciadas pela universidade.