UnB divulga 1ª lista de aprovados

A Universidade de Brasília, UnB, divulgou nesta sexta-feira a lista de aprovados no vestibular 2011. No total, foram convocados 1.999 inscristos para 93 cursos. Os estudantes que quiserem consultar seu desempenho na prova podem acessar este link.

Os aprovados devem fazer matrícula nos dias 10 e 11 de fevereiro, nos postos avançados da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), nos horários de 8h30 a 11h e das 14h às 17h para os cursos diurnos. Para os convocados nos cursos noturnos, o horário de atendimento será de 14h a 20h.

Para se inscrever é preciso apresentar cópias autenticadas do histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio, CPF, identidade, título de eleitor, comprovante de votação das últimas eleições – para os maiores de 18 anos – e certificado de reservista ou de alistamento militar, para os homens. As aulas terão início no dia 21 de março.