Uma universidade singular

Você consegue imaginar o que é estudar numa universidade do futuro?

Vários profissionais imaginaram e estão querendo dar uma força para que isso se torne realidade, com a Singularity University (SU), que terá sede nas dependências da Nasa, no vale do Silício na Califórnia.

Dê uma olhada aqui, no post do blog de Clayton Netz.

E, aqui, no site oficial da Singularity.

E, por último, assista um vídeo sobre o futuro da energia, com professores da SU. Há outros vídeos bem legais, todos em inglês, no site da SU, além de depoimentos de ex-alunos que fizeram os cursos.

Só para ter uma ideia, o curso inaugural ano passado teve 40 alunos. Este ano, 80 vão desembolsar US$ 25 mil (aproximadamente R$ 44.110) por dez semanas de aulas sobre biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, robótica, entre outros temas – sempre com uma pegada interdisciplinar).

Se você está achando muito caro, dê uma olhada nos professores que lecionam lá.