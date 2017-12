Um dos melhores cursos executivos do mundo, OneMBA recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para o OneMBA, considerado o 26.º melhor curso executivo do mundo pelo jornal inglês Financial Times (ranking de 2011). O programa é ministrado simultaneamente para uma turma global de executivos em cinco escolas de quatro continentes – no Brasil, ele é copatrocinado pela Escola de Administração de Empresas da FGV-SP.

As inscrições podem ser feitas em dois períodos: entre os dias 1.º de fevereiro e 16 de março e, depois, de 17 de março a 18 de maio.

A FGV vai preencher 25 vagas. Podem se candidatar executivos com sete anos ou mais de experiência profissional. Eles serão capacitados a lidar com as exigências do atual cenário econômico no mundo, conforme o Estadão.edu mostrou nesta reportagem.

O candidato que se inscrever no primeiro prazo e for aprovado pagará o valor de 2011 (R$ 112 mil). Aprovados e matriculados a partir do segundo deadline vão pagar a anuidade de 2012: R$ 118,3 mil.

O valor total corresponde a quatro residências internacionais (cada uma com duração de uma semana), com hospedagem em hotéis de 1.ª classe, alimentação e traslado inclusos, além dos voos internacionais durante as residências (na Europa, América Latina e Ásia).

O aluno é responsável pelos voos no começo e no final da residência. A mensalidade cobre ainda grande parte do material didático e alimentação durante as aulas em São Paulo.

O OneMBA tem três módulos compostos por disciplinas regionais (específicas a cada escola), coordenadas (cinco temas comuns às escolas associadas – finanças, marketing, estratégia, liderança organizacional e operações) e globais (4 visitas internacionais). Em 21 semanas, a cada três semanas, os alunos participam de aulas em período integral às sextas-feiras e sábados, na FGV.

Ao longo do curso, os grupos de todas as escolas se reúnem em quatro encontros presenciais nas residências globais, com duração de 1 semana – 1º Washington (EUA); 2º Amsterdã (Holanda) e Istambul (Turquia); 3º Cidade do México (México) e São Paulo (Brasil); 4º Nova Délhi (Índia) e Hong Kong (China) – onde formam seus grupos de trabalho virtuais, nos quais desenvolverão projetos globais referentes às disciplinas coordenadas.

A FGV realizará uma sessão de informações para candidatos no dia 24 de abril, às 19h, na sede de sua Escola de Administração (Rua Itapeva, 432 – São Paulo). O site do programa é www.fgv.br/onemba.