Últimos dias para inscrição no vestibular do Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus Higienópolis, está com inscrições abertas até o dia 3 de junho, para o processo seletivo 2012 – 2º semestre. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e a prova acontece no dia 16 de junho.

No total, serão 2.330 vagas oferecidas para os 27 cursos. Nesta etapa do processo seletivo, não haverá participação do ENEM para efeito da totalização de pontos e de classificação.

Informações completas sobre os cursos, inscrições e as provas do Vestibular podem ser encontradas em www.mackenzie.br.