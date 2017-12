Últimos dias de inscrições para o MBA de Pittsburgh

Termina no dia 10 de março o prazo das inscrições para o MBA da Universidade de Pittsburgh, que tem aulas realizadas, simultaneamente, nos EUA e Europa.

A universidade exige um mínimo de dez anos de experiência profissional, inglês fluente, graduação e uma carta de apresentação do candidato. O processo de seleção considera a avaliação de duas cartas de recomendação, histórico escolar, resultado no exame Toefl ou IELTS e no Graduate Management Admission (GMAT), além de entrevista com um comitê de admissão.

Com matérias de finanças, marketing, operações, liderança e estratégia, entre outras, o curso dura 16 meses e será realizado na Câmara Americana de Comércio (AMCHAM) de São Paulo, a partir do mês que vem. Duas vezes ao ano, durante uma semana, os alunos participam de aulas em Pittsburgh e em Praga, na República Tcheca.

Os executivos interessados devem ligar para (11) 5180-3674.