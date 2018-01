Último dia para se inscrever no Enem 2009

Termina nesta sexta-feira, às 23h59, o prazo de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009. Quem ainda não se inscreveu pode preencher e enviar a ficha pelo site http://enem.inep.gov.br/inscricao

As provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de outubro deste ano.

Os estudantes devem ter o número do CPF em mãos para se inscrever. Alunos concluintes do ensino médio matriculados em instituições da rede pública de ensino estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

A partir desta edição, além de ser uma certificação do ensino médio, o Enem vai possibilitar o acesso ao ensino superior. Das 55 universidades federais, 25 utilizarão o novo Enem como fase única. O exame também será utilizado para o ingresso nos cursos de graduação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e valerá como certificação de conclusão para jovens e adultos que ainda não finalizaram o ensino médio.

O formato da prova também terá mudanças. Em vez de 63 questões objetivas, a prova passa a ter 180 questões aplicadas em dois dias, abordando quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.