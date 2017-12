Último dia para se inscrever na UEL, Unifap e Veris Faculdades

As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR); Universidade Federal do Amapá (Unifap) e da Veris Faculdades (SP) se encerram hoje. Estudantes interessados em fazer o concurso devem acessar os sites das instituições. As taxas variam de R$ 40 a R$ 95.

Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR)

Inscrições até 17/9

Taxa de inscrição: R$ 90

Provas: 1ª fase no dia 15/11 e 2ª fase de 6 a 8 de dezembro

http://www.cops.uel.br

Universidade Federal do Amapá (Unifap)

Inscrições até 17/9

Taxa de inscrição: R$ 95

Provas: 1ª fase no dia 25/10; 2ªfase em 29/11;3ª fase em 8/02/2010

http://www.unifap.br/depsec/vestibular/2010/index.php

Veris Faculdades (SP)

Inscrições até 17/9

Taxa de inscrição: R$ 40

Prova: 19/9

http://www.veris.com.br

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras datas na agenda do Estadão.edu