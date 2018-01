Último dia para inscrição no vestibular do Senac

Terminam nesta terça-feira as inscrições para o vestibular do centro universitário Senac. A prova ocorre no dia 26 de junho, sábado, das 14 às 18 horas.

Para participar, basta acessar o site www.sp.senac.br/vestibular. A taxa de inscrição é de R$ 80.

Os candidatos podem concorrer a vagas nas áreas de Administração e Negócios, Comunicação e Artes, Tecnologia da Informação, Hotelaria, Gastronomia, Meio Ambiente, Design e Saúde e Bem-estar. A nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2007, 2008 e 2009 pode ser considerada como parte da prova.

O resultado será divulgado no dia 6 de julho e as matrículas devem ser efetuadas nos dias 7 e 8 de julho, das 10 às 19 horas.